Isabella Santo Domingo es una reconocida actriz, presentadora y escritora que ha hecho parte de importantes producciones televisivas colombianas como ‘La saga, negocio de familia’; ‘Mujeres asesinas’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’; ‘En los tacones de Eva’; ‘Perro amor’, entre otras.

La barranquillera se ha caracterizada por sus comentarios satíricos sobre la feminidad, temas de actualidad en el país y sus historias de vida.

Recientemente, la escritora de ‘Revivamos nuestra histeria’ y ‘Sexorcismo: de cuál es el misterio a cuál es el secreto’, quien tiene 57 años, habló sobre la vejez y cuánto le costó aceptarlo.

“Nadie te prepara para todo lo conlleva madurar”, indicó durante una entrevista para el programa de Youtube ‘Desnúdate con Eva Rey’.

Y es que la exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’ y ‘El Desafío’ reveló que dejó de lado las ayudas estéticas y prefirió aceptar sus cambios físicos a causa de la edad.

“La gente que me saluda en los aeropuertos se sorprenden de verme rellenita, sin embargo, lo que no saben es toda la plata que he ahorrado gracias a estos ‘cacheticos’ que decidí amar”, señaló en diálogo con la periodista española.

Por parte, cuestionó que hasta el momento sea muy poca la información que se brinda a la mujer sobre los cambios que vivirá en su entrada a la etapa de madurez.