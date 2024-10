Con el pasar de los días la competencia de MasterChef Celebrity es más reñida para los participantes quienes deben sacar a flote sus habilidades para mantenerse en el reality y evitar ser eliminados.

Este sábado 27 de julio la eliminada fue la actriz María Fernanda Yepes quien presentó ante los jueces un plato constituido de lomo sellado con cinco especies chinas y salsa de yogurt griego, que no fue aprobado por los jueces.

“Estoy aturdida. Yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida, y en televisión nacional. Me hubiera gustado competir con la cabeza más fría”, manifestó Yepes.

La salida de actriz de ‘Rosario Tijeras’ despertó conmoción entre los demás famosos, entre ellos Vicky Berrio quien se mostró muy afectada ante la situación.

“Me voy con un guayabo horrible porque no me quería ir. Me da un guayabo horrible dejar todo este parche”, concluyó la actriz.