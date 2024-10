Después de una larga ausencia, la periodista Dominica Duque regresó a MasterChef Celebrity, el pasado jueves.

Duque había estado ausente desde que, en un reto anterior, sufrió una quemadura de tercer grado en su mano derecha. Este incidente había obligado a la actriz a ausentarse unos días de la competencia para recibir tratamiento médico.

“Estamos perfectos. Me siento bien, no sé cómo voy a hacer con la cocinada, ensayé en la noche anterior a ver qué tanto podía mover los dedos y me fue bien”, explicó Dominica.