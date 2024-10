La presentadora del programa ‘Buen día Colombia’, del canal RCN, Violeta Bergonzi contó a sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada tras un descontrol en una enfermedad que padece.

La conductora del matutino compartió a través de historias en redes sociales relató cómo han sido los días internada en un clínica debido a su glándula tiroides.

En la grabación se le ve en una sala de hospital relatando su historia mientras come su desayuno.

La periodista y modelo de 34 años indicó a sus fanáticos que deben estar muy pendientes de los síntomas de su cuerpo y especialmente con la tiroides.

“Moraleja de la historia: hay que estar súper pendientes de la tiroides porque donde saque la mano, pasa factura…. controla todo, así que pilas con ella”, advirtió Bergonzi.

De acuerdo con la colombo-francesa por un cambio de medicación se le descontroló la tiroides y eso fue lo que la llevó a estar hospitalizada.

En medio de su estadía en la clínica manifestó que lo más difícil es estar sin sus hijos.

“Mi esposo viene y me visita un rato y todo bien, pero ustedes no saben lo duro que me da estar sin esos niños ¡Qué vaina tan densa!”, comentó.