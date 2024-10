Los Premios Goya del cine español tendrán a 'La novia', con 12 nominaciones, y a 'Nadie quiere la noche', con nueve, como las favoritas, en una 30 edición con acento argentino y cubano gracias a las nominaciones de Ricardo Darín como actor protagonista y Yordanka Ariosa como actriz revelación.

'El clan', una coproducción hispanoargentina dirigida por Pablo Trapero; el documental 'La once', de la chilena Maite Alberdi; 'Magallanes', del peruano Salvador del Solar, y 'Vestido de novia', de la cubana Marilyn Solaya, fueron las elegidas por los académicos para optar a este Goya.

Se quedaron fuera algunos títulos que partían como favoritos como 'As mil e uma noites - Volume 2, o desolado', del portugués Miguel Gomes; 'La tierra y la sombra', del colombiano César Acevedo, o la brasileña 'Que horas ela volta?' ('Una segunda madre'), de Anna Muylaert.

Pero más allá del habitual premio a la mejor producción iberoamericana, también hubo otras categorías con presencia latina.

Por un lado Ricardo Darín, como se esperaba, fue nominado al Goya -cuarta ocasión y ningún premio hasta hora- por su papel de enfermo terminal en 'Truman'.

Darín se disputará el galardón con los españoles Pedro Casablanc por 'B'; Asier Etxeandía -que se emocionó al leer su nombre entre los nominados- por 'Ma ma', y Luis Tosar por 'El desconocido'.

Y por otro lado la joven cubana Yordanka Ariosa por su papel de prostituta en 'El rey de La Habana', una coproducción hispanodominicana dirigida por el español Agustí Villaronga.

Se da la circunstancia de que tanto Ariosa como Darín se hicieron con la Concha de Plata a las mejores interpretaciones en el último Festival de San Sebastián, en el caso del argentino 'ex aequo' con Javier Cámara.

'El rey de La Habana', una adaptación de la novela del mismo título del cubano Pedro Juan Gutiérrez, consiguió otras dos nominaciones, a mejor guion adaptado y a mejor dirección de fotografía para Josep María Civit.

El próximo seis de febrero se celebrará la gala de entrega de unos premios en los que, según las nominaciones anunciadas hoy, será la noche de 'La novia', la poética versión que Paula Ortiz ha compuesto sobre 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca.

Con permiso de Isabel Coixet, que le sigue en candidaturas, con nueve, por 'Nadie quiere la noche', una aventura en el Polo con Juliette Binoche como protagonista y que está entre las nominadas al Goya.

Binoche se enfrentará a la protagonista de 'La novia', Inma Cuesta, a Penélope Cruz por 'Ma ma' y a Natalia de Molina por 'Techo y comida'.

'La novia' y 'Nadie quiere la noche' son las candidatas a mejor película junto a 'Un día perfecto', de Fernando León de Aranoa -que tiene ocho candidaturas en total-; 'A cambio de nada', ópera prima de Daniel Guzmán, que suma seis, y 'Truman', de Cesc Gay, con otras seis.

El Goya a mejor director estará entre Paula Ortiz, Isabel Coixet, Cesc Gay y Fernando León de Aranoa, mientras que el de dirección novel se lo disputarán Daniel Guzmán, Dani de la Torre ('El desconocido'), Leticia Dolera ('Requisitos para ser una persona normal') y Juan Miguel del Castillo ('Techo y comida').

En las categorías de interpretaciones secundarias, los nominados en el apartado masculino son Felipe García Vélez por 'A cambio de nada'; Manolo Solo por 'B'; Javier Cámara por 'Truman' y Tim Robbins por 'Un día perfecto'.

Y en el femenino, Elvira Mínguez por 'El desconocido'; Marian Álvarez por 'Felices 140'; Nora Navas por 'Felices 140', y Luisa Gavasa por 'La novia'.

En las películas documentales se quedó fuera 'El botón de nácar', del chileno Patricio Guzmán -Oso de Plata al mejor guion en la última Berlinale-, frente a 'Chicas nuevas 24 horas', 'I Am Your Father', 'Sueños de sal' y 'The Propaganda Game'.

Y por el Goya a mejor película europea competirán 'Camino a la escuela', de Pascal Plisson (Francia); 'Leviatán', de Andrei Zvyagintsev (Francia); 'Macbeth', de Justin Kurzel (Rusia), y 'Mustang', de Deniz Gamze Ergüven (Reino Unido).

La ceremonia de entrega se celebrará en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid y estará presentada por segundo año consecutivo por Dani Rovira, protagonista de la cinta más taquillera del año, 'Ocho apellidos catalanes', que en cuanto a nominaciones se fue de vacío.