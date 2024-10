Isabel Preysler asegura que el escritor Mario Vargas Llosa se sintió abrumado por el revuelo que se produjo cuando se supo que mantenían una relación sentimental, pero ahora, afirma, 'lo lleva divinamente'.

'Mario no esperaba el tumulto que se ha generado. Él no sabía dónde se metía, no está acostumbrado, pero lo lleva divinamente', confesó Preysler a la Cadena SER en la primera entrevista radiofónica en la que habla de su nueva vida con el premio Nobel.

La madre del cantante Enrique Iglesias dijo que espera que pronto puedan salir a la calle sin 'ser acosados' por la prensa, pero descartó mudarse a Nueva York, ciudad en la que el escritor hispanoperuano dice vivir más tranquilo.

'Cuando hago una vida normal no me gusta llamar la atención', explicó la que fuera esposa de Julio Iglesias, y aseguró que deja de hacer cosas para que aquellos que la acompañan no se sientan incómodos.

Preysler declaró que el último libro que ha leído por recomendación del escritor es 'La Catedral'. 'Es un libro muy especial para él, que ha vivido mucho, y muy significativo en su carrera'.

De la última novela de Vargas Llosa, 'Cinco esquinas', reconoció que tan solo ha leído algunas líneas porque 'tengo que esperar a la última corrección'.

La relación del escritor con Isabel Preysler causó un gran impacto cuando se conoció hace seis meses y desde entonces la pareja no ha dejado de ocupar las portadas de la prensa del corazón.

Preysler, madre de cinco hijos fruto de sus tres matrimonios, habló también de la unión que han establecido entre ellos: 'Una madre es la que une, y he podido conseguir este objetivo a pesar de ser de padres diferentes y vivir en países diferentes. Se quieren como si fueran hermanos'.