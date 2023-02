iPhone 14 en Colombia: características y precios

En la parte física el equipo no presenta un cambio trascendental en comparación con sus dos últimos antecesores. Pero este detalle quizás no sea sorpresa para muchos, pues la compañía tiene acostumbrados a sus consumidores a no presentar mayor variación en los aspectos físicos de los equipos.

La marca de la manzana presenta un continuismo en sus diseños. Lo llamativo es la gama de colores con los que se presentaron los nuevos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

Un atractivo que es casi que obligatorio y que identifica a esta marca es la potencia de sus cámaras, en este producto el iPhone 14 Pro permite capturar imágenes con un nivel de detalle bastante dinámico y una oportunidad de sacar mejores fotos en escenarios con poca iluminación gracias a la mejora Photonic Engine. Además, el equipo cuenta con un modo acción el cual es una de sus novedades que logra filmar videos más fluidos.

Aunque no se tenga certeza de cuántos miliamperios hora (o mAh) tienen las baterías de sus móviles, la compañía garantiza que la duración puede abarcar toda una jornada con uso intensivo del equipo.