The Game Awards: listos los nominados a los premios a lo mejor del gaming

La industria de los videojuegos está a punto de cerrar un 2023 lleno con grandes estrenos. Y antes de finalizar se entregarán los The Game Awards, los premios más importantes de la industria del gaming que resaltan lo mejor de los juegos de los últimos 12 meses.

(Le puede interesar: Sara Uribe habló sobre la adicción de su madre a un medicamento)

Este evento, que se realizará el próximo 7 de diciembre, dio a conocer sus nominados a las más de 30 categorías teniendo como mayores opcionados a títulos como Alan Wake 2 o Baldur's Gate 3, ambos con 8 nominaciones.

Geoff Keighley, creador y productor ejecutivo de los premios, fue el encargado de dar a conocer los nominados a los galardones y avisó que las votaciones ya se encuentran abiertas en la página web de The Game Awards.

De acuerdo al gamer Habib Ganem el más opcionado a quedarse con gran cantidad de premios es Alan Wake y esto se debe a que es comercialmente muy fuerte y es algo que se está teniendo en cuenta.

(Lea aquí también: “Estudié comunicación, no terminé mi carrera”: Carolina Cruz)

“Alan Wake 2 es un juego muy comercial el cual creo que fue nominado más por eso que realmente lo que hay detrás, porque es que aunque Alan Wake 2 tiene una historia muy genial, no es tan bueno como otras nominaciones de otros años, tipo Elden Ring, Zelda, Breath of the Wild, que son juegos que tú dices, wow esto si es una obra maestra’”, destacó.

Por otro lado, títulos como Marvel’s Spider Man 2 o Super Mario Bros alcanzaron grandes nominaciones en esta temporada de premios.

Mientras que Starfield, uno de los más esperados por los fanáticos y gamers durante el 2023 fue una de las decepciones al solo conseguir una sola nominación.