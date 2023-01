EL HERALDO, quinto medio digital con mayor credibilidad y prestigio del país

Para conformar el listado se tuvo en cuenta el desempeño de 4.500 ediciones en línea de periódicos, revistas y sitios nativos on-line publicados en 90 idiomas, en más de 200 países de todo el mundo.

Los resultados se obtuvieron con base en una combinación de mediciones tomadas de tres fuentes distintas, los proveedores de métricas web Semrush, Ahrefs y Majestic. Así las cosas, el nuevo ranking relaciona los accesos (tráfico y visibilidad) y el enlazamiento (marca y prestigio) como método alternativo de evaluación reputacional de los medios.

"Este procedimiento se aleja de los sistemas tradicionales de medición de audiencias y, en su lugar, clasifica los medios digitales de acuerdo con su prestigio y visibilidad", se lee en la publicación de la Universidad de Granada.

En el ranking, EL HERALDO está ubicado en el quinto puesto, debajo de El Tiempo, El Espectador, Semana y Portafolio. Vale mencionar que este listado se actualizará cuatro veces al año y prevé ampliar la muestra de análisis con más medios nativos digitales, medios digitales especializados y de origen audiovisual.

En América Latina, el listado lo lidera Clarín, seguido por La Nación de Argentina, O Globo e Infobae.

A nivel mundial el primer puesto lo ocupa Usatoday, seguido por The New York Times, The Guardian, The Washington Post y The Independent.