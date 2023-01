2023: Un año de ensueño para los videojuegos

El clásico de estrategias, Age of Empire, regresa con la versión Age of Empires II: Definitive Edition, que estará disponible en Xbox para que los usuarios se sumerjan en el mundo medieval y crear su propio imperio.

“Los juegos del mes me parecen relevantes. Pero, se vale más la nostalgia, entonces el más importante es Age of Empire. Quienes somos jugadores en PC de los antiguos conocemos Age of Empire o Age of Mythology es una de las mejores sagas de estrategia que ha existido desde los años 90 y me parece excelente que lo reanimen”, aseguró Habib Ganem, gamer.

Otro juego que apelará a la nostalgia será Colossal Cave Adventure, disponible a partir del 19 de enero. El considerado ‘El padre de los videojuegos de aventura’ vuelve en este remake con una versión será completamente fiel al material original, pero presenta un mundo 3D creado a mano.