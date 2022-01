Unisucre espera por una nueva plataforma tecnológica

En su momento el delegado del Gobierno nacional anunció que ellos aportarían el 60% del valor de este proyecto y el 40% restante correría por cuenta de la Gobernación de Sucre.

“Es una plataforma muy vieja que presenta problemas diariamente. Hay días que no funciona, que no nos permite montar las actividades y eso nos pone en riesgo porque si no logramos montar las actividades y los parciales podemos perder una asignatura y hasta el semestre debido a que los docentes dicen que si está montado en la plataforma no los califican”, dijo un estudiante de Unisucre a este medio.