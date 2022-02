Testigos del crimen de la niña en Tolú son amenazados

“A muchas de las personas que declararon las han amenazado y les han ido a reclamar a sus casas los familiares del que me mató a mi hija, porque él fue quien me la mató”, dijo el adolorido padre de familia que reclama justicia y seguridad por parte de las autoridades.

Anotó que desde el día siguiente del hallazgo de la niña muerta que fue el martes 25 de enero, empezaron las amenazas.

“Les dicen que los van a matar y que les van a echar vainas, y yo quiero que las autoridades paren eso”.

El padre de la niña no ha recibido esas amenazas ni reclamos, y quiere que eso no ocurra porque de ser así perdería la cordura que en medio del dolor ha tenido y lo hace por su esposa y por el resto de sus 9 hijos, “pero ganas no me sobran de darle al primero que me encuentre por haberle hecho eso a mi hija. Esto es muy duro. Me siento destrozado por dentro”, puntualizó.