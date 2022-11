Extinción de dominio a tres propiedades en Sucre por venta de estupefacientes

Así lo reportó el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía en Sucre, teniente coronel Francisco Javier Narváez, al indicar que estos procesos que contemplan el embargo, secuestro y suspensión del poder los ha iniciado la Fiscalía General de la Nación con base en las informaciones de la Policía Judicial (Sijin) que indican, de acuerdo con las investigaciones, que son utilizados para el comercio de estupefacientes.

Agrega el oficial que este es un golpe a las “redes y finanzas criminales” en Sucre.

Los bienes afectados con esta medida son uno en la carrera 18F No. 41B - 04 B del barrio Divino Niño, en Sincelejo; uno en la carrera 9B No. 23B - 24 B de Camilo Torres, también en Sincelejo y uno en la calle 26 No. 8 - 07 del barrio Villa Estadio en el municipio de San Pedro.

La notificación del proceso de extinción de dominio la hicieron efectiva las autoridades el fin de semana.