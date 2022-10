La pugna de Álvaro García con la Corte no se detiene

Así las cosas, no se vislumbra, por ahora, la salida de la cárcel de Álvaro Alfonso García Romero con libertad condicional porque le fue negada y porque además no ha empezado a pagar prisión por desaparición forzada, como quien dice, en su caso particular, las medidas de aseguramiento cogen ficha y hacen fila, cuando en Colombia las medidas cautelares no son diferidas, no están sujetas a plazos ni mucho menos a condiciones.

La Corte al no acceder a las peticiones de García le niega la posibilidad de demostrar, según él, que no es responsable de la masacre y por ende de la desaparición forzada, y como en aquel momento la entonces defensa no dijo nada sobre el nuevo delito por el que ahora lo procesan no le permiten mostrar pruebas, por lo que el procesado se ratifica en que le siguen violando el debido proceso y en especial su derecho a la defensa.