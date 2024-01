Masacre de Chengue, 23 años en el olvido y a la espera de reparación

Chengue, un pueblo que se destacaba por el cultivo a gran escala del aguacate, es desde hace 23 años un poblado recordado a nivel departamental, nacional e internacional por la masacre que fue considerada por la justicia como un crimen de lesa humanidad.

Sus gentes, los resilientes, están en el territorio. Aproximadamente unas 50 familias lo habitan y otras más solo van a cultivar.

A pesar de lo que les ocurrió han tenido que lidiar con la indiferencia de los gobiernos que aún no han efectivo el Plan de Reparación Colectiva que les prometieron y que ellos mismos ayudaron a construir. No hay una buena escuela, la vía de acceso no sirve, el servicio de internet y el de energía son deficiente y tampoco cuentan con un centro de salud.