La muerte que conmociona a pobladores de Majagual, en Sucre

Al conmemorarse el primer año de su muerte, sus familiares y vecinos decidieron hacer un plantón y para ello se tomaron, por algunos minutos la vía nacional de la Mojana a la altura de la vereda Ajenjible.

Su padre Édinson Manuel Povea y su hermana Dayana en diálogo con EL HERALDO dijeron que hace 365 días Arley no está con ellos y que su ausencia es notoria en cada momento y dolorosa al tener que escuchar a su hijo de 3 años llamarlo y preguntar dónde está y por qué no viene.

“La muerte de mi hijo me ha causado un dolor muy fuerte, me ha enfermado. Es un dolor que siente toda la familia y la comunidad que lo conocía y sabía que era un muchacho bueno, trabajador, no un delincuente y por eso su muerte no debió ocurrir”, anota el padre de Arley en medio de un diálogo cargado de dolor y en el que las palabras se entrecortan, pero suben de tono para pedir y pedir justicia.