Hija de fiscal asesinada en Sucre rechaza la libertad de Salvador Arana

Agregó que “cada día más se convence de que no existe una justicia, vivimos en un gobierno corrupto y nunca pensé que los magistrados iban a salir con esta situación. ¿Qué verdad está diciendo él?, ninguna, todas son contradicciones. El 25 de abril dijo que llegó a la gobernación por mérito propio y Mancuso asegura que ellos como AUC lo pusieron como gobernador”.

“No estoy de acuerdo con la salida de Salvador Arana y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos entre indios y no se sabe quién es el cacique. La JEP ha puesto en riesgo mi vida. Yo le dije a Arana que no le tengo miedo y que tiene que matarme a mi así como mató a mi madre porque yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo la víctima que no descarta que Arana se le vuele a la justicia.