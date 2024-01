Una carrera de velocidad a paso de morrocoya

Empecemos a paso lento. Todo nació hace 10 años cuando a una de las calles del barrio La Parroquia del municipio de Morroa le habían pintado unos carriles para una competencia de atletismo, y de manera jocosa, alguien preguntó ¿van a hacer una carrera de mocorroya?, señalando a un grupo de estos animales que se encontraba reunidos, aún sin saber con qué fin.

Como iluminados por San Blas, patrono de pueblo, iniciaron con el concurso, participaron 16, así lo recuerda César Emilio Domínguez Guerra, un biólogo que, desde entonces, es el organizador de este evento, uno de los más concurridos en las fiestas patronales.

“Las concursantes son criadas en patios, no son silvestres. Yo les hago una revisión, que no tengan ningún tipo de parásito externo, que estén saludables, que no estén maltratadas. Estos son los principales requisitos”, sostiene.