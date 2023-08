Estudiante agredió con puñal a un compañero en un colegio de Tolú

Los móviles de la agresión se desconocen, pero lo cierto es que los vecinos de ese sector que es céntrico, cerca de la Registraduría y de la Estación de Policía, denunciaron ante este medio que lo ocurrido no les asombra “porque en las salidas de las clases al finalizar la tarde tenemos que sonar las alarmas para que la Policía haga presencia porque los estudiantes salen a protagonizar esas riñas y lanzan piedras a las casas. No hay cultura. No sabemos qué clase de formación es la que están recibiendo”, dijo uno de los moradores.

Este medio quiso conocer las acciones que la rectora Enilsa Zúñiga ha tomado a raíz de este reciente caso, pero ella no se quiso referir telefónicamente sino que invitó a que se visitara el plantel educativo para hacerlo.