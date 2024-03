El incendio que inició en San Onofre, Sucre, ya llegó a terrenos de Bolívar

“En esta mañana de domingo ya vemos que la candela pasó la frontera, ya está en territorio de Bolívar. Desde este sitio donde me encuentro observo que ya hay puntos con candela en el otro departamento, en unos 500 metros aproximadamente”, narró Diego Mercado, asesor de la oficina de gestión del riesgo en San Onofre.

El funcionario reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que aumente las ayudas aéreas, “para que nos envíe más helicópteros con el sistema bambi bucket porque como esto es un bosque de teca el agua muchas veces no llega hasta abajo, donde está la candela, y esos puntos se reviven en las noches. Nos han enviado un helicóptero y una avioneta, pero ellos dos no son suficientes, no tienen la capacidad para apagar estas llamas”.