Quiero que cojan vivo a Iván Mordisco: Gustavo Petro

“Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (...) Me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones.”

Agregó que hace 30 años hicieron la paz “y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la Nación”, puntualizó el mandatario de los colombianos.