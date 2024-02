Ades declara estado de alerta en Sucre por infraestructura educativa

“Ni las administraciones anteriores ni estas se han preocupado por solucionar este problema y por eso hemos acudido a la Personería de San Marcos y a la Procuraduría a denunciar la vulneración de los derechos a la educación de niños, niñas y adolescentes”, dijo Corrales.

Dejó en claro que este es solo uno de los muchos casos de falencias en la infraestructura que afronta la educación en Sucre y es uno de los 17 temas que tienen que abordar con la gobernadora Lucy García Montes, a la que desde el 5 de enero le solicitaron una audiencia.

“Hay hacinamiento en las aulas, dos cursos en uno y hasta niños recibiendo clases debajo de árboles y en otras partes no funcionan las baterías sanitarias y no hay agua potable y esto hay que solucionarlo. Lo de San Marcos es una situación que no ha sido atendida en 6 meses y eso es grave. Los arreglos en San Marcos son competencia de la autoridad departamental porque así no los dijo el viceministro de educación en una visita que tuvo en el departamento. Estamos en SOS por la infraestructura educativa”, puntualizó Ubaldo Corrales Pérez.