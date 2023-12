Con tutela logran posesionarse consejeros consultivos Lgbtiq+ en Sincelejo

Agregó que este no es un trabajo fácil, por lo que deben esforzarse mucho por hacer verdadero control y un seguimiento coherente de las entidades encargadas de la materialización de la misma.

Por su parte la alcaldesa encargada de Sincelejo, Tatiana Niebles, aseguró que “estos grupos poblacionales si no se visibilizan, si no se hace este ejercicio de mecanismo de participación, si no se contempla un recurso para la implementación de la política pública no trasciende. Visibilizarlos implica avanzar en derechos y ganar en garantías que apuntan a la seguridad y convivencia”.