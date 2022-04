Con el programa ‘Mi Calle Diferente’ se pavimentarán 281 calles de Sincé

El alcalde de Sincé, Luis Miguel Acosta, sostuvo que esta obra transformará el urbanismo del municipio, mejorará la calidad de vida de los sinceanos con la valorización de sus casas, mejorará la movilidad y generará muchos empleos.

El mandatario le solicitó al gobernador financiar la segunda etapa de este proyecto para llegar a 5 barrios más de Sincé y a unas calles del corregimiento de Valencia.

El Gobernador encomendó la obra a la Virgen del Socorro para que los ingenieros y trabajadores la hagan bien y en el menor tiempo posible, para que le permita inaugurarlas al final de su mandato.

“Siempre me generó preocupación el mal estado de las calles de Sincé por eso me propuse pavimentar el cien por ciento de las calles del municipio que me vio nacer antes de finalizar mi mandato”, anotó Espinosa.