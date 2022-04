Comunidad de Berrugas, San Onofre, evita la destrucción de 10 mil libros

“La comunidad estaba atenta a esto y cuando se dio cuenta me llamaron y vine a averiguar y el vigilante me dijo que tiene autorización de la rectora para sacar esos libros”, dijo Edward Blanco que le pide a las secretarías de educación de San Onofre y Sucre, además del Ministerio de Educación que intervengan en esta situación que no le hace nada bien a la educación y al progreso de un pueblo.

“Ya está bueno que vengan a ver lo que pasa en este colegio donde se educan más de 100 alumnos y que en pandemia, cuando estaba solo, lo cogieron para motel, centro de eventos y hasta se le robaron unos elementos de sonido”.

Por su parte Yeison Blanco Berrío, presidente de la Junta de Acción Comunal de Berrugas, pide que se investigue cuál es el destino que toman los recursos que le llegan al colegio porque no se ven, “el plantel está deteriorado, no hay sillas buenas y ahora entregan los libros para reciclar. Las donaciones las dejan perder, hay hacinamiento”, anota el líder no sin antes advertir la necesidad de que cambien a la rectora.