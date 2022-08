Abogados de policías del caso Chochó piden que no los encarcelen

Sobre los huecos que un mecánico particular contratado le tapó a la camioneta, el abogado señaló que el patrullero quiso “entregarla sin novedad” por orden del coronel Núñez, pero no ocultar evidencias de los disparos que mataron a los jóvenes.



“Mi apadrinado nunca salió de la cabina”, dijo el abogado sobre el patrullero, como argumento para que no lo encarcelen.

Alfonso Arango Escudero, abogado del patrullero Rafael Paz Barboza, señaló de entrada que se oponía al encarcelamiento del suspendido agente porque para él no existe forma de inferir que él participó en los delitos que le imputaron, privación ilegal y homicidio agravado en calidad de coautor.