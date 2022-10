Yina Calderón señala que ‘Epa Colombia’ está enamorada de ella

No es la primera vez que Yina Calderón y Epa Colombia tienen un fuerte cruce de palabras. En esta ocasión la huilense publicó unas historias en las que arremete contra la empresaria de keratinas y la señala de estar enamorada de ella.

Las declaraciones de Calderón fueron respuesta a las burlas de Daneidys Barrera, quien días atrás expresó “Yo no le canto a nadie, yo le canto a Yina, que odio con el alma, que su mamá es la mala”.

En las historias publicadas por la exprotagonista de novela reiteró que ‘Epa’ habló mal de ella. “Sigue metiéndose conmigo, no sé qué pasa, siempre he dicho que está enamorada, pero como sabe que no me gustan las niñas, me ataca. Porque sabe que conmigo no tiene chance”, dijo Calderón.