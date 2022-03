Will Smith y Chris Rock: fueron amigos y actuaron juntos

Lo curioso de todo esto es que no es la primera vez que Chris bromea en público sobre la esposa de Will Smith. En 2016, Rock, abriendo la ceremonia, se refirió a que Jada no fue invitada a la gala y comentó sobre la no nominación del actor en los premios.

“Jada boicoteando los Óscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna ¡No fui invitado! … no es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo. Esos comentarios no pasaron a mayores en esa ocasión.

También llama la atención que Smith y Rock trabajaron juntos en varias oportunidades. Chris apareció en uno de los capítulos de “El príncipe de Bel-Air” en 1995, en 1997, ambos participaron en el cortometraje Torrance Rises y, en 2005, el humorista participó en Madagascar, donde compartió con Jada.