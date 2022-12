Will Fiorillo y ‘La Daniela’ se tomarán los barrios en diciembre

“La hora llegó y estamos fuego, yo quiero ver como te bailas este perreo”, esta es una de las estrofas de la nueva canción que Will lanzará en estos días. La pieza musical que se proyecta para la temporada carnavalera, se llama Pa’ lante y pa’ atrás, y en todo este proceso su pareja, ‘La Daniela’ creó un challenge para que todos lo gocen.

El intérprete contó a EL HERALDO que jamás descansó en la etapa del confinamiento y creó muchas canciones, pero que necesitaba salir a tarima, compartir con la gente y sentir esa emoción a flor de piel de volver a cantarles y ponerlos a bailar con sus pegajosos temas.

La mezcla de champeta con otros géneros musicales, es lo de Fiorillo, y es que el músico ganador del Congo de Oro en la categoría Urbano, en el 2020, se ha valido de este recursos para ganar adeptos y también para sorprender al jurado, tal como lo logró en esa ocasión al interpretar el cover de Dulce pecado, tema que originalmente interpreta Jessi Uribe, referente de la Música Popular.

Ahora volverá a presentarse en el Festival de Orquestas 2023 con la firme intención de volver a conquistar la codiciada estatuilla.

“Vamos preparados con una apuesta ambiciosa, un repertorio fresco y con un show de baile inigualable”, adelantó Will.

La influencer paisa envío un consejo a los jóvenes, resaltando que la base de todo en una relación es “la comunicación, hablar lo que molesta del otro, el respeto y tolerancia, siempre hay que ponerse en los zapatos del otro, y tener a Dios presente”.

Will Fiorillo se sumó al consejo y expresó: “El matrimonio es un proyecto de vida, si tú no tienes a Dios en el matrimonio no va a ir a ningún lado tampoco”.