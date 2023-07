Virgilio Sarabia, el rey olvidado de la flauta de millo

Lisandro Polo, director del Grupo Tambó, lo define como un par de figuras como Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, Aurelio Fernández, Serafín Acosta o Manuel ‘Mane’ Arrieta. “Fue compañero de correría de Abel Antonio Villa, me contaba que ‘El padre del Acordeón’ lo convocaba y se iban a parrandear, Abel con su acordeón y Virgilio con su flauta, componiendo muchas canciones en puya y cumbia. Quizá como no hizo grabaciones, no goza de la fama de Ramayá, pero era muy reconocido a nivel festivalero y por sus correrías”.

Comenzó a tocar flauta desde los 10 años y desde entonces no paró de hacer música. Sus correrías por el Magdalena, Bolívar, Cesar y Atlántico fueron fuente de inspiración para componer sus canciones, entre estas Cumbia la escoba, su versión de El Gallo Giro y Cumbia a Soledad.

Adolfo cuenta que todas estas canciones se las enseñó a tocar a la perfección, al punto que se siente muy comprometido por defender su legado. “Sueño con crear una escuela que lleve el nombre de nuestro gran flautero, que no sea solamente yo el que tenga la responsabilidad, sino también formar el semillero de Son Tradición y Los Negros Azules de Carreto, ellos son el legado vivo del maestro Virgilio, él me enseñó a que uno no debe ser egoísta y que debía compartir los conocimientos”.