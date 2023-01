Le prohibió a su novio que escuche Bad Bunny porque “incita a ser infiel”

En el video, la mujer explica: “yo no dejo que mi novio escuche Bad Bunny porque esas canciones incitan a ser infiel, las canciones en general de reggaetón. En lo particular mi novio porque lo escuchaba, pero se lo prohibí, ya le dije que mejor otra música que no sea esa”.

De igual manera, explicó que, desde su punto de vista, “todos los hombres que escuchen reggaetón son infieles”

Finalmente invitó a las personas a que no escuchen ese tipo de música y que sí se concentren en música como la de José José, “para que no las vayan a engañar con alguien más”.