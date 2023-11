La emotiva interpretación de Acróstico de Shakira en los Latin Grammy

Conmovedores estribillos le dieron vida a su ‘Acróstico’, palabra que hace referencia a una composición poética y en la que convierte la lírica en su mayor expresión de amor como madre. Los nombres de Milan y Sasha se forman por la inicial de cada verso en las estrofas a lo largo de la canción.

Fue Milan, el primero en otorgarle el título de mamá con su nacimiento el 22 de enero de 2013. “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba/ Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero/ Las cosas no son siempre como las soñamos/ A veces corremos, pero no llegamos/ Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Gracias al pequeño de 10 años, Shakira lanzó en el 2014 la canción The One Thing, escrita para su primogénito, haciendo alusión a un mundo voluble, en el que Milan convirtió la oscuridad en la luz del sol. Dos años después, el 29 de enero nació Sasha, y desde entonces, los dos han caminado agarrados de su mano. Es por ello que a mitad del tema que dura 2:50 minutos, aparece su nombre.

“Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla/ Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios/ Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran/ Hay que reírse de la vida/ A pesar de que duelan las heridas”.