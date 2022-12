Video: dos niños barranquilleros cantaron en inglés ‘Mi burrito sabanero’

El propósito del encuentro fue llevar a cabo la sanción del Acuerdo que convierte al proyecto de bilingüismo en una política pública con el objetivo de fortalecer el aprendizaje del inglés en las aulas educativas.

“Es un día muy especial porque a través de la educación tenemos la oportunidad de darle un mejor futuro a los niños. Cada día estamos buscando seguir ampliando la cobertura y vienen grandes cosas”, expresó Jaime Pumarejo.

En medio del acto protocolario, dos niños subieron al escenario y sorprendieron a los asistentes con una versión en inglés del tradicional villancico Mi burrito sabanero. Un momento mágico en el que las estrofas navideñas, esta vez en inglés, enamoraron a los asistentes.

“On my little sabana doney on my way to bethlehem, on my little sabana doney on my way to bethlehem, if you see me, if you see me, on my way to bethlehem", dice un fragmento de la versión en inglés.