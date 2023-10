Vee Saieh Yidi: La guionista barranquillera que se abre campo en Hollywood

R.

A mí siempre me ha encantado el cine ya que lo llevo en la sangre. Mi abuelo por parte de papá, Teodoro Saieh, tenía cines en Barranquilla, tenía el Teatro Coliseo, entre otros, entonces el cine viene en la familia desde hace mucho rato. Mi padre trabajaba en ese cine, y veía las películas. Él me dice que esa fue su escuela de cine, viendo las mismas películas todas las noches.

Desafortunadamente mi abuelo murió y mi papá no pudo perseguir su sueño de cine, pero nunca perdió esa pasión por el cine. Yo por tenerlo en la sangre también tuve esa pasión y eso fue algo que hemos compartido siempre; ir a cine a ver películas, ese amor y esa pasión por el cine es algo muy innato para mí y algo que compartimos muchísimo.

Desde el colegio, casi que en primaria, me di cuenta que yo era escritora y también me encantaba el cine. Entonces finalmente en algún momento entre el bachillerato y la universidad decidí unir mis dos pasiones. En la universidad estudié cine y traté de escribir, dirigir y todo eso, pero me di cuenta que lo visual no era mi idioma, no es el lenguaje que yo más entiendo. Entonces me di cuenta que era escritora pura y de cine. Eso no fue algo que fue un descubrimiento de repente, para mí es algo que era más como mi destino.