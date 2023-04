Una ‘línea de tiempo’ llena de suspenso

Como una mujer rota, definió María Fernanda Yépez a su personaje de Nina Nadal, esto debido a que tiene un pasado doloroso por la pérdida temprana de su madre que la marco profundamente y eso hace que tome ciertas decisiones en la trama.

Asimismo, precisó que es una mujer dependiente emocionalmente de su ex pareja Joaquín que aún no ha podido superar. Y que al ver que no tiene más opción de regresar decide hacer lo que hace.

“Lo más retador en este personaje fue eso. Construir a esta mujer que esconde tantos secretos y que la iremos descubriendo poco a poco a través de la historia”, detalló la intérprete