Un nuevo ‘Drácula’ llega para horrorizar al público

La película es protagonizada por Corey Hawkins (En el barrio, Letras explícitas) como Clemens, un médico que se une a la tripulación del Demeter; Aisling Franciosi (Game of Thrones, The Nightingale) como tripulante del barco; Liam Cunningham (Game of Thrones, Furia de titanes) es el capitán del barco y David Dastmalchian (Duna, franquicia de Ant-Man) como primer oficial del Demeter.

Asimismo, el encargado de encarnar a Drácula será el actor español, Javier Botet, especializado en darle vida a monstruos gracias a sus movimientos histriónicos, participando en cintas como It o Mama.

La cinta es escrita por los guionistas Bragi F. Schut (Escape Room: Sin salida), Stefan Ruzowitzky (Los falsificadores), y Zak Olkewics (Tren bala), basado en el capítulo The Captain's Log de la novela de Bram Stoker.