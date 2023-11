Un ‘Ecotumbao’ de bienestar ambiental en el Carnaval

“Me siento muy afortunada de tener una pollera tan linda a través de una buena iniciativa. Siempre he estado vinculada al Carnaval. Hago parte de la comparsa Rumberos caribeños y apenas me enteré del concurso me sorprendí de que una reina estuviera impulsando este tipo de iniciativas”.

La reina de los barranquilleros tiene claro que la moda rápida y el consumismo desenfrenado han llevado a una producción masiva de prendas, muchas de las cuales terminan en vertederos en poco tiempo.