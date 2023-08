Un camino con retorno a la vida

Hacía el final de su conversación, y aunque reconoce que no es del todo fácil, Loor no puede dejar de mencionar los momentos en los que la vida le ha brindado una segunda oportunidad.

Han sido tres exactamente, en los que su salud se ha visto en riesgo y aunque los detalles están en el libro de manera explícita, el poder de su mensaje está por encima de lo obvio.

“Después de cada uno de estos momentos difíciles he aprendido que mi propósito real siempre ha sido servir, no hay nada más fuera de eso y es lo que me llena. Con mi libro yo cuento anécdotas, y esas son las que quiero transmitir, lograr que puedan verme y verse a través de mi”.

Entre esas y otras conclusiones más Loor deja plasmado en el libro algunas de las historias más impactantes que escribió desde su ejercicio del periodismo y que sin duda marcaron su vida.