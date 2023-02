‘TQG’: el desahogo de Karol G y Shakira hecho canción

A Karol G y a Shakira no les quedó grande. Las expectativas que crearon con su canción TQG (Te Quedó Grande) desde el momento en el que la anunciaron, las cumplieron

Relacionado: TQG de Karol G y Shakira: un video lleno de referencias al cine

Tras su estreno, a las 12 de la noche de este viernes, las redes no han dejado de reaccionar a este tema.

La Bichota y Shak se unieron por primera vez en una canción que tiene grandes referencias a las relaciones pasadas de las cantantes, especialmente a Anuel AA, expareja de la paisa, pues en esta ocasión es Karol quien abre sus venas y deja ver a sus fanáticos lo que ha pasado en su vida, algo a lo que la barranquillera se adhiere.

En julio de 2022 la intérprete de Tusa había declarado que tuvo un acercamiento con Shakira para tener una canción juntas, pero esta le había dicho que no. No obstante, luego de la ruptura de la barranquillera con Gerard Piqué y sus dos recientes canciones: Monotonía y la Bizarrap Music Session, en las que Karol G sintió que ella estaba “soltando mucha rabia”, decidió tocarle otra vez la puerta.

Cuando Shakira escuchó TQG “Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo’”, aseguró La Bichota a The New York Times en una entrevista sobre su nuevo álbum. Allí se juntaron y terminaron la canción.

“Cuando las mujeres se unen, el resultado es poderoso, haciendo historias juntas con TQG”, escribió este viernes en sus redes la paisa.

Por su parte, la artista barranquillera demostró su gratitud. “Gracias a todos por la increíble recepción a TQG”.