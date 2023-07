El lado más latino de Tony Bennett

En ese sentido tuvo un estrecho lazo con figuras de la música latina, colaborando con Vicente Fernández, Juanes, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, entre otros.

Con el también fallecido Vicente Fernández, hizo el tema Return To Me (Regresa a mí), colaboración que se llevó a cabo en el rancho del mexicano Los Tres Potrillos. La canción fue interpretada tanto en inglés como en español.

En el material audiovisual quedó inmortalizado el momento en el que Bennett, en un acto de jocosidad plasmó con una pluma y una hoja, una caricatura de Fernández.

En aquel entonces, luego de grabar el trabajo discográfico, Vicente Fernández mencionó entre rsisas: “Mi compañía me propuso que cantara con un señor que es una leyenda de lo más grande de EE. UU. por eso dije, ‘pero ¿cómo?, si él no sabe cantar en español y yo no sé el inglés, cómo chin***** vamos a hacer”.