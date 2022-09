Tito Nieves reveló oscuros detalles vividos durante su adicción a las drogas

En el mismo momento, el artista también confesó que un momento particularmente difícil de su trayectoria profesional lo hizo vivir una brecha oscura con las drogas y el alcoholismo.

“El momento en que me dediqué al alcoholismo y a las drogas fue uno de los más difíciles de mi vida. Estuve hundido unos diez años, pero la gente no me vio así, pues opté por mantenerlo totalmente en privado”.