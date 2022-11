¿Qué pasó con Shakira? Thalía aclara rumores de supuesta enemistad

En las últimas semanas internautas rumoraron que la artista mexicana se habría burlado de la nueva canción de Shakira: Monotonía. "La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, habría dicho supuestamente Thalía.

Los rumores empezaron a tomar fuerza, tanto así que el equipo legal de Thalía tuvo que intervenir para aclarar lo ocurrido. Además, la artista aseguró que le tuvo que enviar un mensaje directamente a la cantante barranquillera.

"Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo”, indicó el equipo de Thalía.

“Confirmamos que nuestro cliente no ha transmitido en vivo por la plataforma desde el 22 de febrero y mucho menos ha dado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad desde hace años”, añadió.

Así mismo, Thalía decidió romper su silencio y revelar qué tipo de relación tiene con Shakira.

“Ustedes me conocen, yo estoy aquí en esta carrera cuántos años, cuántas décadas y saben el ser humano que soy y las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usuaria yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella, Shaki y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia”, expresó la cantante de 51 años.