Ténoch Huerta, actor de ‘Wakanda Forever’, envió inspirador mensaje a niños

Si alguna esperanza tiene Huerta al respecto de "Wakanda Forever", al margen de entretener y divertir al espectador, es que "ayude a que los niñitos se miren al espejo en el futuro y se digan: 'No hay nada malo en mí, solo estaba en los ojos de quien me miraba'".

Rara vez el actor se muerde la lengua al hablar en público sobre xenofobia u otras cuestiones candentes. Por eso, recuerda que, a su juicio, "América Latina, y México, son unas regiones sumamente racistas", algo que él mismo no solo ha sentido en sus propias carnes, sino que también ha "ejercido".

"Crecimos en contextos así, y así nos educaron. Poco a poco lo he ido desmontando, he ido cambiando la percepción, y eso nos reconcilia no solo con nuestra historia, sino que también puede crear puentes con gente de otras partes del mundo", opina.