¿Teflón, hierro o aluminio? Cómo dar con la sartén ideal

Existen dos tipos de revestimiento: cerámico o plástico, normalmente de teflón.

Ventajas:

- El revestimiento de teflón o cerámica no deja que nada se queme. Por eso es ideal para omelettes, panqueques, pescados, verduras y todos los alimentos que deben cocinarse con poca grasa, ya que basta con calentar la sartén a temperatura media.

Desventajas:

Incluso teniendo los mejores cuidados, el revestimiento se desgasta y la sartén debe sustituirse al cabo de unos años. La cerámica pierde su efecto antiadherente algo más rápido que el teflón.

Esto dicen los expertos:

No es verdad que no se forme costra o que no se obtengan los aromas del asado con la sartén de teflon. "Quiero que el sabor esté en la carne, la verdura y el pescado, y no que quede pegado en el piso de la sartén", señala Dorhs. En esto es muy importante la temperatura. Hay que evitar dorar los alimentos a una temperatura demasiado alta. Si la hornalla tiene nueve temperaturas, basta con ponerla en la siete para dorar algo, y luego se puede ir bajando a 5-6.

"Muchos recalientan demasiado la sartén", señala Dorhs. Esto afecta su durabilidad. "La sartén de teflón debería cambiarse cada 2-3 años, a más tardar cuando perdió su capa protectora", de acuerdo con Schmidtmeier.

"Si no se quiere cambiar la sartén, se la puede hacer recubrir nuevamente", informa Köstler. Esto suele valer la pena desde el punto de vista ecológico y es conveniente en el caso de las sartenes muy caras.