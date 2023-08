Tecnólogo del Sena participó en animación 3D de la película ‘Oppenheimer’

El trabajo para la película fue de 5 duros meses, ya que le dio vida, con efectos especiales, a 15 tomas en la película que tiene un tiempo de duración total de 3 horas.

Rincón es egresado del SENA de tecnólogo en Animación 3D del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA GIRÓN, en Santander.

Además de su participación en Oppenheimer, Rincón ha estrado detrás de otras exitosas producciones como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Uncharted y Hawkeye.

Sumado a su tecnólogo, Rincón viajó a San Francisco, Estados Unidos para conseguir su máster en Animación y efectos especiales en Academy of Art University.