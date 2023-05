“La maternidad es el reto más amoroso y el que más vale la pena”

En entrevista con revista Semana, la finalista en Miss Universo en 2008, esposa del empresario y político caleño Alejandro Eder, con quien ya tiene dos hijos, explicó la pérdida que tuvo antes de tener a Alicia María y Antonio.

“Me dio hipertiroidismo grave y tuve que someterme a un tratamiento que me impidió estar embarazada durante tres años”, detalló Varas al medio nacional.

Taliana confesó que desde muy niña siempre soñó con ser madre: “Cuando estaba joven veía la maternidad, el matrimonio como un desafío… Para mí la maternidad era algo inalcanzable, lejano, creo que uno con el tiempo va madurando y entendí las verdaderas prioridades en la vida. Conocí a Alejandro y al estar con el amor de mi vida, al saber que era mi compañero de vida, cambió mi perspectiva y surgió en mí el anhelo de ser madre”.

Describiendo a cada uno de sus hijos, Taliana relató que ser madre para ella no fue fácil, pues por la pérdida venía de del tratamiento.

“En medio de todo el embarazo de Alicia salió muy bien. En cambio, el embarazo de Antonio fue más duro; fue en plena pandemia y al inicio todo era muy incierto y fue muy angustiante. Además, Antonio nació en el segundo pico de la pandemia en el país”, reveló.

Dentro de sus labores como madre, Taliana aseguró que tiene prioridades en su vida como su familia. “Reparto el tiempo minuciosamente para que me rinda el día y todas las mañanas me pregunto si gestiono todo de manera efectiva. Tarea fácil no es”.