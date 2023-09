“Soy salsero por accidente, lo mío había sido puro Rock and Roll”

R.

Louie Ramírez era muy inteligente, un tremendo arreglista, pianista y productor, era una escuela para mí. Siempre me dio la oportunidad de llevarme a donde quiera que fuera, lo conocí en 1974 y me puso a hacer coros en la New York Salsa Band, allí acompañamos a Pete Conde Rodríguez, Cheo Feliciano, Ismael Quintana y Adalberto Santiago, Louie fue mi gran maestro.

Ray Barretto me enseñó mucho el tema de la disciplina, era muy perfeccionista, recuerdo que en un ensayo me dijo que si había traído las maracas, le respondí que no, me preguntó por la clave y no la había llevado, me preguntó por el güiro y tampoco lo tenía. En ese momento me dijo que no podía andar sin mis herramientas de trabajo, que esas eran las que me daban de comer y desde entonces jamás las he vuelto a dejar.