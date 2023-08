“Me volví escritora para hablar sobre mí”: Maribel Abello Banfi

Para el año 1997 la escritura la seguía llamando. “Me quería retirar. Me fui con un novio a Ecuador a ser campesina, me compré un laptop (computador portátil) y empecé a escribir. Yo decía, bueno, ¿de qué se trata el amor? ¿De qué se trata el amor por la ciudad de uno? ¿De qué se trata la pertenencia? ¿La inmigración?”.

Allí en ese momento empezó a hacer entrevistas a diferentes mujeres barranquilleras para tratar de encontrar respuestas y aparecieron Olguita Emiliani, Susy Vargas y, por supuesto, su mentora, Meira Delmar.

Sin embargo, a pesar de ya tener todo para escribir sobre ellas convertidas en un monólogo, no es hasta que Maribel emigra a los Estados Unidos cuando la escritura y ella se hacen una sola. Fue en 2017 cuando retomó esas entrevistas que había hecho y publicó Hasta ahora te creo, más de un siglo de mujeres, inmigración y amor.

Y a pesar de que ya estaba haciendo eso que siempre le apasionó seguía faltando algo: escribir sobre ella, mostrarse al mundo tal y como es, rasgar hacia sus adentros y que el público que la conoció en tantos papeles diferentes conociera a Maribel Abello Banfi.

Por eso prepara una nueva publicación en la que se mostrará como nunca antes: “Acabo de entregar un libro que es sobre mí, de algo que nadie sabe, toco temas álgidos, pero pienso que si no es hora de compartirlo, ¿cuándo? Y para eso se tiene que volver uno escritor, no para hablar de los demás sino de uno mismo, por eso me volví escritora, para hablar de mí, porque ahí es donde uno se pone el dedo en la llaga”.