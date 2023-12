“Soy’ es un clásico de salsa que recuerda mis inicios”

A propósito de la salsa clásica a la que ahora quiere rendirle un homenaje el maestro Nieves dijo: “Este año en particular he tenido una inquietud, y era de grabar el tema Soy, un clásico de la salsa que me recuerda de mis inicios”.

Este éxito en particular también es un homenaje que se le rinde a los cincuenta años de carrera del artista cubanoamericano Willy Chirino, quien además fue el autor de la canción para que la interpretara en su momento La Charanga 76.

“Este tema de Soy ha cambiado mucho en el tiempo, La Charanga 76 lo internacionalizó con una versión que aún se escucha, pero luego de ellos, Hansel y Raúl, quienes también cantaban en la agrupación luego se separan y crean la suya con sus nombres y continúan sonando el tema, manteniéndolo vigente”.