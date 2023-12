Rubén Trespalacios, lleno de arte y color

Transcurrido con normalidad comienza a trabajar en sus tema de ingeniería que luego de varias experiencias labores queda encargado de gestión de proyectos en diferentes zonas del país.

“Fíjate con el tiempo me fui a la otra orilla, dejé un poco el arte aunque me seguía gustando, y me dediqué mucho a mi trabajo del momento, a la gestión de proyectos masivos, pero en medio de eso la creatividad me volvió a encontrar porque en medio de tanto estrés lo que me ayudaba a desconectar era pintar”.

En ese momento todo se convertía en un lienzo para Rubén, desde una servilleta mientras esperaba embarcar un avión en el aeropuerto hasta los lienzos que comenzó a trabajar en casa.

(No deje de leer: El día que Dolcey Gutiérrez se quitó el sombrero)

“Cuando empiezo a buscar un estilo propio me doy cuenta que el color siempre ha estado presente en mi vida, y sumado a eso me encuentro con unas investigaciones que hablaban de la psicología del color. Ahí se abrió mi mundo porque reconocí el poder de lo que nos rodea y como el uso de los colores influye en lo que hacemos”.

En esa perspectiva los lienzos se transformaron en casi que cualquier elemento, y un día decidió transformar una de sus pinturas en un morral, luego de llevar su diseño y que le avisaran que estaba listo para recoger, Rubén aprovecha su mal día en el trabajo para despejarse viendo lo que había creado.